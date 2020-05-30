Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых споросменов [ Редактировать ]
Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил ежегодный список самых высокооплачиваемых спортсменов, составленный журналом Forbes.
За последние 12 месяцев Федерер заработал $106,3 млн. Из них $100 млн - спонсорские контракты и лишь $6,3 млн атлет получил непосредственно в качестве призовых.
За Федерером в списке расположились сразу трое футболистов: Криштиану Роналду ($105 млн), Лионель Месси ($104 млн) и Неймар ($96 млн).
В десятку "самых богатых" также входят баскетболисты Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант, гольфист Тайгер Вудс и игроки в американский футбол Кирк Казинс и Карсон Венц.
Суммарно 100 самых высокооплачиваемых спортсменов за прошедший год заработали $3,6 млрд, что на 9% меньше, чем годом ранее. Нижняя граница для попадания в список составила $21,8 млн по сравнению с $25 млн в 2019 год.
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