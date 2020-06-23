Україна перетнула червону лінію епідемії коронавірусу [ Редактировать ]
Україна перетнула червону лінію поширення коронавірусу. Захворюваність перевищила 48 випадків на 100 тисяч населення. Більша частина країни і досі не готова до послаблення карантину.
Частково зняти обмеження можна лише в 10 областях і у столиці. Про це заявив очільник Мінохоронздоров'я Максим Степанов. За останню добу в Україні - плюс 833 нових інфікованих.
В антилідерах Львівська, Закарпатська, Рівненська та Чернівецька області. За весь час пандемії в Україні підтверджено 38 тисяч хворих. Одужали 17 тисяч пацієнтів, померли тисяча тридцять п'ять.
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