Україна перетнула червону лінію поширення коронавірусу. Захворюваність перевищила 48 випадків на 100 тисяч населення. Більша частина країни і досі не готова до послаблення карантину.

Частково зняти обмеження можна лише в 10 областях і у столиці. Про це заявив очільник Мінохоронздоров'я Максим Степанов. За останню добу в Україні - плюс 833 нових інфікованих.

В антилідерах Львівська, Закарпатська, Рівненська та Чернівецька області. За весь час пандемії в Україні підтверджено 38 тисяч хворих. Одужали 17 тисяч пацієнтів, померли тисяча тридцять п'ять.