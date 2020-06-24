Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть [ Редактировать ]
На одном из форумов даркнета появилась база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. Файл с данными занимает порядка 900 Мбайт. Об этом сообщает портал "Код Дурова".
Автор материала утверждает, что при проверке с использованием никнеймов в Telegram в файле были обнаружены номера телефонов, включая номера сотрудников редакции. Помимо этого там находятся уникальные идентификаторы пользователей мессенджера.
Точное число юзеров Telegram, оказавшихся в базе, пока неизвестно.
Представитель пресс-службы Telegram сообщил, что такие базы данных, как правило, содержат соответствия "номер телефона - идентификатор пользователя в Telegram". "Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Instagram запретил популярную метку.
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