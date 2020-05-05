Пользователи социальной сети Instagram жалуются на невозможность использования хештега #море.

Отмечается, что при его прописывании появляется надпись, в которой предупреждают о риске смерти.

"Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти", - отмечается в объявлении.

Кроме того, администрация Instagram пока не объяснила странный запрет.

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