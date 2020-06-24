В Кабмине заявили, что на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был принят комплекс неотложных мер по преодолению последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

Участники заседания заслушали доклады о ситуации в пострадавших от наводнений областях и масштабы нанесенного ущерба.

По прогнозам "Укргидрометцентра", паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца недели. Сейчас во всех регионах осадки постепенно прекращаются. Тем не менее, еще возможно существенное повышение воды в водоемах региона, в частности в реке Днестр.

Среди принятых мер по преодолению последствий стихии предусматривается:

постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона с целью своевременного принятия мер;

организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения;

надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний из-за загрязнения колодцев.

Кроме того, до 1 июля должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба и определения объемов средств, необходимых для их восстановления; пострадавшее население должно получить финансовую помощь от государства.

МВД должно организовать охрану объектов критической инфраструктуры, зданий и имущества населения, эвакуировано из опасных территорий.

Завтра состоится внеочередное заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий непогоды, в частности планируют выделить средства на ликвидацию последствий стихии.

Мы знаем, что делать и имеем последовательный план. В первую очередь надо помочь людям, дать им сейчас воду, продукты и крышу над головой. Мы овладеем ситуацию и начнем полностью восстанавливать инфраструктуру и жилье в пострадавших регионах.

Ранее сообщалось, что паводки на западной Украине смыли сотни километров дорог.