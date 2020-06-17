Кабмин принял ряд кадровых решений [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 17 июня, принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил в своем Telregram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Увольнения:
- Сальникова Татьяна уволена с должности заместителя Министра соцполитики;
- Войтович Олег уволен с должности госсекретаря Министерства развития общин и территорий;
- Дегнера Игорь уволен с должности Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.
Назначения:
- Гура Константин назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;
- Шафаренко Юрий стал заместителем Председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;
- Петасюк Лариса назначена заместителем Министра Культуры;
- Бушкова Валерия назначена заместителем Министра социальной политики по вопросам цифрового развития и трансформации и цифровизации;
- Корхов Игорь назначен заместителем Министра общин и территорий по вопросам европейской интеграции;
- Кузькин Евгений назначен первым заместителем председателя государственного агентства автомобильных дорог Украины;
- Почтарев Андрей назначен заместителем председателя государственного агентства автомобильных дорог Украины;
- Войтович Олег назначен заместителем Государственного секретаря Кабинета министров Украины;
- Чепелюк Ольга назначена и.о. госсекретаря Министерства развития общин и территорий;
- Сажиенко Виталий назначен и.о. Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.
Ранее сообщалось, что в Минздраве определились с главой Национальной службы здоровья, а Зеленский назначил глав РГА в трех областях.
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