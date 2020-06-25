В среду, 24 июня, жильцов взорвавшейся многоэтажки на столичных Позняках пустили в их квартиры, чтобы забрать уцелевшие вещи. Об этом "Стране" рассказала Марина Писаненко, которая проживала в этом доме на седьмом этаже.

Женщина рассказала, что от ее квартиры практически ничего не осталось, поэтому она не рассчитывает, что сможет туда попасть.

"Кому-то повезло меньше, кому-то больше. Сегодня если повезет зайдут люди с третьего этажа. Почему если повезет? Потому что дом периодически шевелится. Вчера несколько раз были такие шевеления, даже в какой-то момент, когда мы стояли очень близко к шестому подъезду, дали команду отбегать от дома. Мы слышали треск плит", - рассказывает девушка.

Она добавляет, что в ее квартиру доступа нет и вероятней всего не будет, так как она расположена на одном этаже с эпицентром взрыва.

"Когда люди заходят в дом, чтобы забрать вещи, то качается именно седьмой этаж, это по словам спасателей. Также они говорят о том, как собираются поступить с первыми этажами и с последними, а о седьмом вообще больше никто не говорит, его практически нет. У нас в квартире полностью вывалена кухня, нет части балкона, об остальных повреждениях ничего сказать не могу, нет доступа", - рассказывает Марина.

По ее словам, о компенсациях пострадавшим при взрыве и оставшимся без жилья пока нет никакой информации. Возможно что-то прояснится на инициированной столичной властью встрече с мэром Виталием Кличко, которая запланирована на вечер четверга.

"В 19:30 к нам приедет Виталий Кличко. Пока сложно сказать, какая будет тема встречи, у нас есть несколько вопросов. По поводу компенсаций - об этом пока одни разговоры. Нет никаких решений - ни одобрений, ни отказов. Вот когда что-то будет в письменном виде, тогда можно говорить. Мы живем сейчас у бабушки", - рассказала "Стране" Марина Писаненко.

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