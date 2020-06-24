Городские власти Киева приняли решение выплатить материальную помощь пострадавшим жителям многоквартирного дома на Позняках, где произошел взрыв. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Все пострадавшие семьи получат по 50 000 гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 000. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 000 гривен. Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 000. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 000 гривен за каждого погибшего. Я подписал соответствующее распоряжение, и в ближайшее время люди получат эти средства".

Кличко сообщил, что деньги на новое жилье для людей, которые остались без крыши над головой, поровну выделят городские власти и правительство.

"Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Или о приобретении и передаче квартир".

Ранее сообщалось, что столичные власти выделят деньги на новое жилье для жильцов десятиэтажки, поскольку она не подлежит ремонту.