Кличко назвал размер компенсации пострадавшим от взрыва на Позняках [ Редактировать ]
Городские власти Киева приняли решение выплатить материальную помощь пострадавшим жителям многоквартирного дома на Позняках, где произошел взрыв. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Все пострадавшие семьи получат по 50 000 гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 000. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 000 гривен. Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 000. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 000 гривен за каждого погибшего. Я подписал соответствующее распоряжение, и в ближайшее время люди получат эти средства".
Кличко сообщил, что деньги на новое жилье для людей, которые остались без крыши над головой, поровну выделят городские власти и правительство.
"Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Или о приобретении и передаче квартир".
Ранее сообщалось, что столичные власти выделят деньги на новое жилье для жильцов десятиэтажки, поскольку она не подлежит ремонту.
по теме
Кличко рассказал, куда поселят жильцов разрушенной многоэтажки (видео)
45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. "Укрзализныця" предоставила номера в отелях
На коронавирус в Киеве проверят всех работников общепита и торговли
В Киеве показатель тестирования на COVID-19 является самым высоким в стране - 67 тестов на 100 тысяч жителей
Кличко определился с партией, которую поведет на местные выборы
Виталий Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от своей политической силы "Удар" и возглавит ее на местных выборах в Киевсовет
Взрыв в Киеве: спасатели освободили из-под завалов трех людей (видео)
Три человека погибли, 23 жильца были эвакуированы из аварийной многоэтажки
В Киеве число жертв COVID-19 приближается к 100
На сегодня в столице уже 4252 подтвержденных случая COVID-19, умерли от коронавируса 97 человек