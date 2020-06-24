Трагедию на Позняках, которая унесла жизни пяти людей, сейчас обсуждают все. И действительно, масштаб трагедии - огромный. Без крыши над головой остались больше сотни людей. Взрывной волной обрушило сразу несколько этажей дома на Крушельницкой. По всему шестому подъезду трещины даже в сравнительно уцелевших квартирах. Подняться или спуститься на верхние этажи попросту невозможно - лестница обрушилась. О плачевном состоянии здания лучше всего говорит темп работ спасателей. Они понемногу, обломок за обломком, разбирают завалы, боясь нарушить конструкцию. Ведь в любой момент дом из бетонных плит может обрушиться, как карточный.

К чему такое долгое описание последствий? - Потому что именно их больше всего обсуждают в обществе. А вот про причину взрыва все сухо отмечают - газ. Но почему? - Да потому что все уже привыкли к этой украинской реальности. Взрыв газа в домах украинцев - трагедия, точнее обычная, привычная трагедия.

Днепр, 2007 год. 23 погибших.

Фото: "Україна Молода"

Самая масштабная трагедия произошла в 2007 году в тогда еще Днепропетровске. Взрыв в третьем подъезде жилого дома прогремел в субботу в 10:30. Взрывной волной снесло весь подъезд, а под обломками оказались десятки жильцов. 23 человека погибли, 9 из них дети, еще 20 человек спасатели вытащили из-под обломков.

В чем же причина? Спустя время экспертная комиссия пришла к выводу, что газовые системы в доме существенно поизносились, а должного ухода за ними не было. В итоге, в ноябре 2013-го трое работников "Днепрогаза" были признаны виновными в нарушении правил техники безопасности. Первого заместителя компании приговорили к трем с половиной годам тюрьмы, столько же дали главному инженеру. На год больше получил мастер газовой службы, который обслуживал дом.

В этом же 2013 жильцы получили ключи от новых квартир. А на месте трагедии построили церковь.

Евпатория, 2008 год. 27 погибших.

Фото: UA-Reporter.com

Крымская история с большим количеством неизвестных. Мощный взрыв прогремел 25 декабря в 21:00. Причиной сильного взрыва тоже послужил газ, но не бытовой, а из баллонов! По версии следствия, детонировали несколько баллонов то ли с кислородом, то ли ацетилином в мастерской, которая находилась в подвале дома. Как и почему она там работала - неясно.

Но через несколько месяцев правительственная комиссия заявила, что взорвалось, все-таки, в одной из квартир на втором этаже.

Тогда без крыши над головой остались 53 человека. Трагедия унесла жизни 27 человек. Из них 3 - дети.

Николаев, 2014 год. 7 погибших.

В большинстве случаев утечка газа происходит случайно, по техническим причинам или чьей-то халатности. Но трагедия в Николаеве - исключение из правил. Взрыв на Лазурной, 40 был самоубийством! И его результат - 7 погибших, и 5 человек с тяжелыми травмами. Взрыв был такой силы, что четыре верхних этажа в один момент разлетелись.

Фото: НикВести

По версии правоохранителей, 39-летний мужчина после ссоры с женой решил свести счеты с жизнью, и открыл в своей квартире газ.

Киев, 2017 год, 2 погибших.

Был ли это несчастный, или преднамеренный случай - пока неясно. По предварительной версии, случилась утечка летучего газа. Поэтому и прогремел взрыв. Но жители дома считают, что всему виной стройка, которую начали чуть ниже фундамента трехэтажки. С начала работ в доме появились трещины на стенах, а позже - и на фундаменте. Кстати, аварийный дом потом расселили, а стройка продолжилась.

Фото: LB.UA

Фастов, 2017 год. 2 погибших

Тридцать разрушенных квартир, обвалено три этажа. Такие последствия утечки газа в Киевской области. Почему произошел взрыв пока неясно. Предварительная версия - неисправность газовых сетей. Тогда погибло 2 человек. Их тела спасатели обнаружили под обломками.