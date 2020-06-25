В Шотландии "за копейки" продают старинный замок [ Редактировать ]
В шотландском городе Арброт продают замок XIX века за 1 фунт стерлингов.
Об этом пишет The Scottish Sun.
По информации, новый владелец должен будет вложить крупную сумму в реконструкцию имения.
Отмечается, что замок находиться под угрозой разрушения, поэтому организаторы аукциона просят всех желающих приобрести на столько дешевый особняк оценить свои реальные финансовые возможности. В случае покупки новый владелец должен будет вернуть замку прежнее великолепие.
Читайте еще, в Италии возобновили продажи вилл за 1 евро. Новые собственники обязаны реставрировать имения сразу после покупки.
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