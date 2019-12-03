Съел 100 кг мусора: в Шотландии взорвался кашалот (фото) [ Редактировать ]
На берегу шотландского острова местные жители обнаружили труп молодого кашалота. В желудке млекопитающего был найден гигантский клубок мусора весом в 100 килограммов: рыболовные сети, веревки, ремни, сумки, пластиковые стаканчики и многое другое.
Как рассказали специалисты, из-за гниения мусора в организме 20-тонного кашалота, длина которого достигала 14 метров, образовалось большое количество газов, и при вскрытии он буквально взорвался.
"То количество пластика, обнаруженного в желудке, просто ужасное - это нарушило пищеварение млекопитающего. И этот случай еще раз продемонстрировал опасность морского мусора", - говорится в сообщении Шотландской службы изучения морских животных.
Раньше сообщалось о том, что умерла одна из самых известных кошек сети. А также женщина бросила работу ради котят.
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