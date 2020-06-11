В Италии продают "копеечные" виллы [ Редактировать ]
Фото: Onliner
В одном из итальянских муниципалитетов продает дома, стоимостью 1 евро.
Об этом пишет CNN travel.
По информации, коммуна Чинкуэфронди возобновила продажи "бесплатных" домов в регионе Калабрия.
Отмечается, что руководство муниципалитета надеется, что ослабление коронавируса привлечет новых покупателей.
Известно, что дома за 1 евро продаются с условием реставрации в течении трех лет и оставление залога в размере 250 евро.
Фото: Корреспондент
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