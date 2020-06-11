В одном из итальянских муниципалитетов продает дома, стоимостью 1 евро.

Об этом пишет CNN travel.

По информации, коммуна Чинкуэфронди возобновила продажи "бесплатных" домов в регионе Калабрия.

Отмечается, что руководство муниципалитета надеется, что ослабление коронавируса привлечет новых покупателей.

Известно, что дома за 1 евро продаются с условием реставрации в течении трех лет и оставление залога в размере 250 евро.

Фото: Корреспондент

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