Изнасилование в Кагарлыке: жертву взяли под охрану [ Редактировать ]
Потерпевшую в деле об изнасиловании в Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану. В ее доме также оборудовали тревожную кнопку вызова полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская.
Она отметила, что приказ о предоставлении охраны был подписан еще 17 июня.
"Организация обеспечения - на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня", - сообщила Грохольская.
По ее словам, полиция обеспечивает круглосуточную охрану по месту жительства и вне его.
Кроме того, управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой. Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон на "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка это для форс-мажора. А так, они постоянно присутствуют и днем, и ночью.
Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.
по теме
Изнасилование в Кагарлыке: названа дата ликвидации отдела полиции
Полицейский участок в Кагарлыке официально будет работать еще некоторое время
Изнасилование в Кагарлыке: полицейским изменили подозрения
В понедельник, 22 июня, прокуратура изменила подозрения двум полицейским
Изнасилование в Кагарлыке: суд принял решение
В понедельник, 22 июня, Киевский апелляционный суд принял решение
Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых полицейских открыли новые дела
Офис генпрокурора открыл новые дела против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке
Взрыв на Позняках: Зеленский вручил пострадавшим ключи от нового жилья (видео)
В четверг, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от нового жилья