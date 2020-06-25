Потерпевшую в деле об изнасиловании в Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану. В ее доме также оборудовали тревожную кнопку вызова полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская.

Она отметила, что приказ о предоставлении охраны был подписан еще 17 июня.

"Организация обеспечения - на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена ​​с сегодняшнего дня", - сообщила Грохольская.

По ее словам, полиция обеспечивает круглосуточную охрану по месту жительства и вне его.

Кроме того, управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой. Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон на "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка это для форс-мажора. А так, они постоянно присутствуют и днем, и ночью.

Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.