Джо Байден продовжує лідирувати в президентських перегонах у США. Згідно з останнім опитуванням, кандидат від демократів випереджає чинного американського президента на 14 відсотків.

На думку аналітиків, Дональд Трамп втратив частину електорату через неефективну боротьбу з коронавірусом, а також застосування сили для розгону протестів, що спалахнули після вбивства афроамериканця Джоржда Флойда.