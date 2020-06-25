Джо Байден лідирує в президентських перегонах у США [ Редактировать ]
Джо Байден продовжує лідирувати в президентських перегонах у США. Згідно з останнім опитуванням, кандидат від демократів випереджає чинного американського президента на 14 відсотків.
На думку аналітиків, Дональд Трамп втратив частину електорату через неефективну боротьбу з коронавірусом, а також застосування сили для розгону протестів, що спалахнули після вбивства афроамериканця Джоржда Флойда.
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