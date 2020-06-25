На дискримінацію за географічною ознакою скаржаться жителі регіону Німеччини, де зафіксовано масштабний спалах хвороби. Мовляв, їх не пускають на відпочинок на територію інших федеральних земель. Туристичні обмеження запровадили для жителів двох округів на заході країни. На карантин їх закрили через спалах коронавірусу на місцевому м'ясокомбінаті - коли на СOVID-19 захворіли півтори тисячі співробітників. Тетяна Логунова розкаже докладніше.

640 тисяч мешканців німецьких Округів Гютерсло і Варендорф знову живуть у режимі жорсткого карантину. Їм заборонено зустрічатися з друзями і навіть рідними, якщо ті мешкають окремо. Закриті ресторани і кафе, не працюють дитячі садки і спортивні зали. Під загрозою зриву і літні відпустки. Особливо у тих відпочивальників, які запланували провести їх у власній країні.

Прописка у Гютерсло та Верендорфі зараз неначе чорна мітка. Інші регіони Німеччини, відомі своїми гірськими та морськими курортами, не хочуть приймати гостей із закритих на карантин округів. Бояться, що відпочивальники привезуть із собою коронавірус. Кілька німецьких земель вже навіть запровадили офіційну заборону на в'їзд. І попросили власників готелів скасувати усі бронювання клієнтів з Гютерсло та Варендорфу.

Маріон Хайденфельдер встигла виїхати у відпустку ще до запровадження жорсткого карантину. Разом з невісткою відпочивала на морському курорті Узедом. Утім, канікули довелося перервати. Представники місцевої влади попросили жінок негайно покинути курорт.

Маріон Хайденфельдер жителька округу Гютерсло:

Я була шокована. Почувалася якоюсь прокаженою. Нам сказали: ви з Гютерсло, тому не можете тут бути. Їдьте додому.

У шоці і влада карантинних регіонів. Місцеві урядовці заявляють про дискримінацію за географічною ознакою.

Свен-Георг Аденауер, представник ради округу Гютерсло:

Я не можу зрозуміти і прийняти таке ставлення до громадян нашого округу. Це стигматизація людей.

Врятувати літні відпустки місцевих жителів намагається прем'єр землі, до якої входять закриті на карантин Округи. Армін Лашет веде переговори з лідерами інших регіонів. Просить пускати хоча б людей з негативним тестом на коронавірус.

Армін Лашет, прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія:

Я кілька разів телефонував прем'єру Баварії і я радий, що він готовий приймати відпочивальників з нашого регіону. За наявності довідки про відсутність коронавірусу. Я сподіваюся, що таке саме рішення ухвалять й інші землі, І тоді ми зможемо разом подолати цю кризу.

Поки інші регіони думають, жителі Гютерсло і Варендорфу масово перевіряються на СOVID-19/ До мобільних лабораторій стоять довжелезні черги.

Маркус, житель округу Гютерсло:

Ми всі у стресі. Особливо люди, які найближчими днями мають їхати у відпустку. Ми всі тепер залежимо від довідки про проходження тесту.

Моніка, жительку округу Гютерсло:

Я вважаю обмеження на подорожі правильними. Звісно, це прикро для тих людей, які наразі потерпають через такі заборони. Але це розумне рішення.

З цим згодні й інфекціоністи. Вони попереджають: якщо спалах хвороби не вдасться локалізувати, уся країна може опинитися на порозі другої хвилі епідемії.