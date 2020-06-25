Зеленский утвердил новейшие препараты для лечения коронавируса [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский разрешил лечение украинских пациентов с коронавирусом экспериментальными препаратами.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По информации, документ направлен на обеспечение беспрепятственного доступа пациентов с подтвержденной инфекцией до лекарства и обеспечить недопущение распространения COVID-19.
Отмечается, что закон на территории Украины будет действителен до 1 января 2021 года.
Ранее мы писали, что депутаты поддержали законопроект, позволяющий украинским врачам лечить пациентов с коронавирусом экспериментальными препаратами.
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