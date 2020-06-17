Зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более - в условиях сложной эпидемической ситуации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на традиционной селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский обсудил возможности повышения с 1 сентября 2020 года заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях "вторичного звена", то есть предоставляют специализированную медицинскую помощь.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать - наших героев сегодня - вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", - подчеркнул глава государства.

Кабмин готов ежемесячно выделять на повышение зарплат медикам более 2 млрд грн. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам на 50%, а санитарам - на 25% от минимальной заработной платы.

"Тарифная ставка врача-хирурга сегодня – 5 087 грн. С надбавками средняя зарплата составляет около семи тысяч гривен. После поднятия с сентября она будет примерно 10,5 тысячи. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей. Кто, как не мы, должны позаботиться о наших медиках. Надеюсь, со следующего года решение будет еще более эффективным", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов добавили, что в случае согласованной формулы повышения средняя зарплата среднего медперсонала превысит 7 тыс. грн, а младшего - приблизится к 6 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, во второй половине 2020 года минимальная зарплата должна быть увеличена более чем на 500 грн.