Грузія та Ізраїль передумали пускати іноземців [ Редактировать ]
Вирішили не відкриватися. Через повторний спалах коронавірусу - країни передумали пускати до себе іноземців. Так, Грузія не буде відновлювати авіасполучення і відкривати суходільні рубежі з 1 липня. Будуть чекати ще місяць. Бо грузинський уряд вирішив: гостинність і туризм - це добре, але здоров'я своїх громадян у пріоритеті.
Таке ж рішення ухвалив й Ізраїль. Там не пускатимуть іноземців до 1 серпня. Причина та сама: коронавірус.
по теме
Коли відкриють туристичну перлину України для візитів
Обачність Європи цілком зрозуміла. За час пандемії там підтвердили майже півтора мільйони хворих та більше ста сімдесяти тисяч смертей від COVID-19
Венеція повертається до звичного ритму життя
Вулицями сновигають поодинокі туристи. Для місцевих жителів така картина нетипова. Вони кажуть - звикли до значно більшої кількості людей і переповнених вулиць
МОЗ погрожує посиленням карантину в Україні
Більше 40 тисяч випадків. Україна продовжує бити антирекорди з поширення коронавірусу. Лише за останню добу майже тисяча нових підтверджень
Ейфелеву вежу відкрили для туристів
У Парижі після карантину для відвідувачів відкрили Ейфелеву вежу. Пам'ятка була закрита понад три місяці - найдовше з часів Другої світової
Британці масово вийшли на пляжі і в парки: чим загрожує
Обмеження скасували у вівторок, і через спекотну погоду містяни збираються на узбережжі моря та побіля річок, не дотримуючись дистанції