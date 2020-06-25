Вирішили не відкриватися. Через повторний спалах коронавірусу - країни передумали пускати до себе іноземців. Так, Грузія не буде відновлювати авіасполучення і відкривати суходільні рубежі з 1 липня. Будуть чекати ще місяць. Бо грузинський уряд вирішив: гостинність і туризм - це добре, але здоров'я своїх громадян у пріоритеті.

Таке ж рішення ухвалив й Ізраїль. Там не пускатимуть іноземців до 1 серпня. Причина та сама: коронавірус.