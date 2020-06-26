Пандемія коронавірусу: у Пекіні щодня тестуватимуть мільйон людей

У Пекіні через підозру нового спалаху коронавірусу масово перевіряють людей у спеціальних пунктах просто неба. До таких дій влада Китаю вдалася після того, як випадок інфікування на COVID-19 виявили на одному зі столичних ринків