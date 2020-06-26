Більше тисячі за добу: в Україні встановили новий коронавірусний антирекорд [ Редактировать ]
Кількість інфікованих коронавірусом українців вперше перевалила за тисячу. За добу - 1109 випадків, 19 людей померло, повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань у Львівській області - 209. Далі в антирейтингу - Рівненщина та Київ.
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