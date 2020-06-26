Когда будут известны результаты ВНО-2020 [ Редактировать ]
В Украинском центре оценивания качества образования назвали даты, до которых будут известны результаты ВНО.
Так, проверить, как сдан экзамен, можно:
- До 17 июля - математика, физика.
- До 25 июля - украинский язык и литература, история Украины, английский / немецкий / французский / испанский языки, биология.
- До 29 июля - география, химия.
Дополнительная сессия ВНО 2020 пройдет с 23 июля по 11 августа. Результаты - до 14 августа.
Отмечается, что порог прохождения ВНО будет определен позже по шкале 100-200 баллов. Те, кто выбрал ВНО вместо итоговой госаттестации, получат от 1 до 12 баллов за выполнение определенных заданий.
Узнайте в нашем материале, как будет проходить вступительная кампания и следующий учебный год в условиях пандемии.
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