В Украинском центре оценивания качества образования назвали даты, до которых будут известны результаты ВНО.

Так, проверить, как сдан экзамен, можно:

До 17 июля - математика, физика.

- математика, физика. До 25 июля - украинский язык и литература, история Украины, английский / немецкий / французский / испанский языки, биология.

- украинский язык и литература, история Украины, английский / немецкий / французский / испанский языки, биология. До 29 июля - география, химия.

Дополнительная сессия ВНО 2020 пройдет с 23 июля по 11 августа. Результаты - до 14 августа.

Отмечается, что порог прохождения ВНО будет определен позже по шкале 100-200 баллов. Те, кто выбрал ВНО вместо итоговой госаттестации, получат от 1 до 12 баллов за выполнение определенных заданий.

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