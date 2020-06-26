"Падение" коронавируса: найден способ уничтожить инфекцию в секунду [ Редактировать ]
Ученые из Бостонского университета нашли способ уничтожить коронавирусную инфекцию за несколько секунд.
Об этом пишет Biospace.
По информации, в результате исследований стало известно, что ультрафиолетовое излучение за считанные секунды "убивает" частицы инфекции.
Отмечается, что для эффективной дезинфекции комнаты площадью в 15 квадратных метров достаточно ультрафиолетовой лампы, мощностью 13 Ватт. Несмотря на то, что все бактерии и вирусы гибнут от ультрафиолетового излучения, для человека оно также не менее опасно.
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