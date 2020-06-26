Человечество "не дождется" вакцины от коронавируса - ВОЗ [ Редактировать ]
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что ученым не удастся создать вакцину от коронавирусной инфекции.
Об этом пишет BBC.
По информации, глава ВОЗ не может с уверенностью сказать, что эффективное средство от COVID=19 когда-либо появится.
Нет гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19. <...> Было бы очень сложно с уверенностью сказать, что у нас будет вакцина.
К тому же, если препарат будут готов, то его нельзя будет использовать еще год.
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