Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что ученым не удастся создать вакцину от коронавирусной инфекции.

Об этом пишет BBC.

По информации, глава ВОЗ не может с уверенностью сказать, что эффективное средство от COVID=19 когда-либо появится.

Нет гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19. <...> Было бы очень сложно с уверенностью сказать, что у нас будет вакцина.

К тому же, если препарат будут готов, то его нельзя будет использовать еще год.

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