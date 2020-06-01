Ученые из Великобритании определили новый способ обеззараживания поверхностей от коронавирусной инфекции.

Об этом пишет Times.

По информации, в борьбе с болезнью эффективной будет медь, которую планируют добавлять на самые популярные поверхности.

"Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что COVID-19 может жить на поверхностях до 72 часов, в то время как медь уничтожает инфекцию на протяжении 4 часов.

Читайте еще, создано устройство для дезинфекции смартфонов и очков. Во время обеззараживания уменьшается риск поцарапать поверхности стекол.