"Убийца" коронавируса: найден новый способ дезинфекции [ Редактировать ]
Ученые из Великобритании определили новый способ обеззараживания поверхностей от коронавирусной инфекции.
Об этом пишет Times.
По информации, в борьбе с болезнью эффективной будет медь, которую планируют добавлять на самые популярные поверхности.
"Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что COVID-19 может жить на поверхностях до 72 часов, в то время как медь уничтожает инфекцию на протяжении 4 часов.
Читайте еще, создано устройство для дезинфекции смартфонов и очков. Во время обеззараживания уменьшается риск поцарапать поверхности стекол.
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