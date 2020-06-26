Добова кількість інфікованих коронавірусом українців вперше перевалила за тисячу. Напередодні виявили тисячу сто дев'ять випадків, 19 людей померло - повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Найбільше інфікувань у Львівській області - 209. Далі в антирейтингу Рівненщина та Київ.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Показник летальности в нас складає 2,6 відсотка в цілому по країні. Якщо говоримо про найбільшу кількість де найбільше померло від COVID-19, то це в нас три регіону - це Чернівецька область, Львівська область і місто Київ.