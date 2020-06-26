Однак загалом, політики у світі якось притихли і вже не сперечаються про те, звідки вірус та хто має за нього відповідати, як це було ще навесні. Навіть Дональд Трамп, що завжди дуже любить позвинувачувати Китай, якось "з’їхав" з цієї теми.

І, в принципі, всіх їх можна зрозуміти - кожна країна зараз під загрозою другої хвилі вірусу і жодними звинуваченнями чи розслідуваннями проблему не вирішити. Погіршення вже й у тих державах, які наводили як приклад успішної боротьби - приміром, у Південній Кореї.

Тож, до чого все це йде? Олена Абрамович продовжить тему.

Дистанція півтора метра? Забудьте. Коли дивишся на ці кадри, здається, що це архівне відео за минулий рік. Але ні, це британський пляж учора. Місцева поліція назвала "великим інцидентом" ігнорування коронавірусних обмежень. Власне, цим правоохоронці й обмежились. Бо хіба можна розігнати такий натовп?

А це вже одна з площ Брюсселя у минулі вихідні. Поліція теж не втручається аби не провокувати сутичок. Єдине "покарання" для порушників - зауваження від прем'єрки.

Софі Вілмес, прем'єр-міністр Бельгії:

Такі збори викликають нерозуміння. Мушу вам нагадати, що ми досі не захищені від нового спалаху коронавірусу. Щоб у цьому переконатися, подивіться на розвиток ситуації в інших країнах, дуже близьких до нас.

Бельгійська прем'єрка мала на увазі Німеччину, де у вівторок локдаун оголосили в округах Гютерсло і Варендорф. Понад півмільйона людей знову живуть у жорсткому карантині, бо на місцевому м'ясокомбінаті коронавірус підхопили півтори тисячі працівників.

Хеннінг Шульц, мер Гютерсло:

Нам треба з'ясувати, чи поширився вірус за межі групи людей, які працювали в підрядній компанії. Люди це розуміють. Чого вони не розуміють, це якщо поїдуть у сусідній регіон, чи скажуть їм, що вихідці з Гютерсло мусять носити маску, або ж чи не проколють їм шини, як це сталося напередодні.

Булінг жителів проблемних округів - це не поодинокі випадки. Курорти Німеччини не хочуть їх приймати на відпочинок. Кілька земель навіть запровадили офіційну заборону на в'їзд.

Маріон Хайденфельдер, жителька округу Гютерсло:

Я була шкована. Почувалася прокаженою. Нам сказали: "Ви з Гютерсло, тому не можете тут перебувати. Їдьте додому.

Повернулися до жорсткішого карантину й жителі околиць Лісабона. Навесні Португалію хвалили за вчасно запроваджений локдаун, бо рівень поширення епідемії був незначним. Та кілька посткарантинних пляжних вечірок і статистика різко погіршилася.

Антоніо Коста, прем'єр-міністр Португалії:

Запроваджено низку специфічних обмежень. По-перше, жителі зобов'язані залишатися вдома. Виходити на вулицю можна лише у виняткових ситуаціях: по продукти, в лікарню чи на роботу.

Ще одна карантинна "відмінниця" - Південна Корея - теж посилює обмеження після нових спалахів.

У локдауні й Пекін - скасовані авіарейси, не працює залізниця, з міста випускають лише тих, у кого довідка про відсутність коронавірусу. Хвороба повернулася сюди після майже двомісячного затишшя. Нове інфікування підтвердили 11 червня, зараз заражених уже 250. І все знову почалося з продуктового ринку.

Шу Хакіен, речник державного муніципалітету Пекіна:

Епідемія в Пекіні, яка пов'язана з ринком Ксінфаді, наразі під контролем. Запобіжні заходи дали позитивний результат.

Удесятеро вищі показники, ніж місяць тому, тепер в Ізраїлі. 300-400 випадків за добу. Локдаун влада теж вводить точково - у районах спалахів. І закриває кордони для іноземців мінімум до серпня.

Мазен Аль-бакрі:

Здоров'я важливіше за економіку. Тому я підтримую карантин, особливо якщо він допоможе побороти пандемію коронавірусу. Це глобальна проблема.

Саме така друга хвиля коронавірусу - локальні спалахи. Найскладніша ситуація в Північній та Південній Америці, а також у деяких країнах Азії.

Тедрос Адханом Гебреєсус, генеральний директор ВООЗ:

Ситуація в Європі покращилась. Глобально ж досі погіршується. У перші місяці спалахів ми мали менше ніж 10 тисяч випадків, за останні місяці - це вже майже мільйон. Протягом наступних тижнів ми очікуємо отримати загальну цифру у 10 мільйонів заражених та півмільйона смертей.

Готуються до "другої хвилі" і в Україні. Про те, що вона вже почалась, в уряді заявили цього тижня. Антирекорди відтоді фіксують щодня.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Ми вже ретельно працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Подумайте над тим, що може закінчитись і друга хвиля лікарень і третя, і просто не буде можливості надавати медичну допомогу.

Зростання статистики в Україні пояснюють зокрема й збільшенням кількості тестувань. Та впевненості у завтрашньому дні це не додає.

Особливо тим, хто планує поїздку. Бо саме на основі кількості хворих за добу Євросоюз має вирішити, яким країнам відкривати кордони, а яким ні.

Пускати негромадян Шенгену ЄС обіцяв з 1 липня. Та списки країн, яким дадуть "зелене світло", досі не можуть узгодити. Сперечаються щодо двох варіантів. Перший - дозволити в'їзд туристам лише з тих держав, де ситуація не гірша, ніж середня по ЄС. Це 16 нових випадків COVID на 100 тисяч населення. Або підвищити цифру до 20.

В Україні цей показник понад 25 нових заражень.

Проте в проєкті рішення, що потрапив до рук західним журналістам, ми таки в "зеленому списку". З іншого боку, Єврокомісія подала до Ради ЄС ці пропозиції ще 11 липня. А тоді українська статистика була значно кращою.

Адальберт Янц, речник Єврокомісії з питань міграції:

Дискусії тривають. Посли ЄС уже збиралися тричі з цього питання й заплановані подальші переговори. Тому наразі зарано коментувати, які саме країни будуть у переліку.

У будь-якому разі, ЄС має переглядати списки щодва тижні. А це означає, що жодної стабільності в питанні подорожей не буде. Немає її в самому Євросоюзі, де вже відкриті внутрішні кордони.

Галлавотті Томмасо, італійський журналіст:

Авіалінії по всій Європі нечесно поводяться щодо споживачів - продають авіаквитки, а потім - скасовують рейси. В Італії, приміром, здійснюють продаж в аеропорту, який закритий і не відкриється щонайменше місяць.

Стефан де Кеерсмакер, речник Єврокомісії з питань транспорту:

Це завдання країн-членів - стежити за дотриманням законів. Єврокомісія нещодавно надіслала листи урядам щодо захисту прав пасажирів.

Головне правило більшість авіаліній все-таки виконує - гроші повертають або ж пропонують заміну дат у разі скасування рейсу. Та якщо пасажира не пустять в країну призначення, жодних відшкодувань. Бо авіалінії не несуть відповідальності за незнання правил в'їзду. А вони зараз змінюються мало не щодня.

Більше стабільності обіцяють після того, як буде винайдена вакцина. Але й тут залишається чимало "якщо". А якщо це відбудеться нескоро? Або якщо люди будуть масово відмовлятися від щеплень, піддавшись міфам та дезінформації? Або ж багатші країни у боротьбі за першочерговий доступ до вакцини спровокують розкол у ЄС? Упевнені науковці лише в одному - пандемія не закінчилась. І після неї буде зовсім інший світ.