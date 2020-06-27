Виготовляй та купуй українське: у Верховній Раді зареєстрували законопроект про локалізацію виробництва [ Редактировать ]
Пришвидшити відновлення української економіки спробують "локалізацією виробництва". Це означає, що товари, які купуватиме держава, повинні хоча б частково виготовлятись в Україні. Під ініціативу вже підготували законопроект - і навіть зареєстрували у Верховній Раді.
Автори впевнені: якщо документ підтримають, це створить нові робочі місця. А надходження в державний бюджет суттєво збільшаться.
Оце все технологічне обладнання зроблено нашими конструкторами, технологами і воно на сьогоднішній день дуже високої точності.
900 співробітників працюють на цьому заводі. Виробляють за найновішими держстандартами тролейбуси, трамваї, автобуси і навіть електроавтобуси. Утім, потужність підприємства використовують лише на 30%. Бо іноземні компанії виграють державні закупівлі. Їхня продукція значно дешевша.
Юрій Бубес, президент-голова правління "Концерн-Електрон":
Білоруський транспорт користується високим держаним протекціонізмом в своїй країні - у них собівартість даної продукції в рази нижча, ніж взагалі, ніж у нас в Україні можлива - тому, що ми завозимо. Якщо у нас є критичний імпорт - зразу оплачуємо в'їздне мито, ПДВ, у нас немає рекапіталізації - тобто, вкладення у розвиток виробництва, розширення ми маємо робити за свої гроші з прибутку.
Підтримати українського виробника запропонували нардепи. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про локалізацію виробництва, зокрема машинобудівної галузі.
Дмитро Кисилевський, заступник голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку:
Локалізація - це коли державний замовник коли купує якусь техніку та обладнання, - у нашому випадку машинобудівне обладнання, - він вимагає наявність місцевої складової. Тобто, якщо мер міста хоче купити мусоровоз, або тролейбус - він має вимагати, щоб він був український, або щоб це був імпортний тролейбус, або частина його вартості була вироблена в Україні.
Після ухвалення закону ВВП в Україні зросте до 4%, а податкові надходження до 8%, - прогнозують у Федерації роботодавців України. А найголовніше - це поверне з-за кордону українських спеціалістів, які виїхали в пошуках роботи.
Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України:
Сьогодні у нас більше 4 тисяч компаній будуть задіяні у цій локалізації. І вона ще збільшиться. Ми прорахували, що це фактично збереження 200 тисяч робочих місць і додаткові 63 тисячі робочих місць.
За останні 5 років держзакупівлі сягнули майже 150 мільярдів гривень. З них 22 - витратили на придбання комунального спецтранспорту. 60% від усіх грошей отримали іноземці. Сьогодні ж виробники прогнозують розширення свого бізнесу й надходження прибутків.
Юрій Басюк, директор ПрАТ "Спецбудмаш":
Делается упор на поддержку национального производителя и в случае проведения тендеров муниципалитета, городскими властями уже будут ставиться условия по локализации. Мы имеем возможность на 30 процентов и более увеличить свою мощность и количество продукции.
Законопроект про локалізацію виробництва попередньо підтримали в усіх фракціях. Тож автори документа сподіваються, що під час голосування розбіжностей не виникне, а відтак, - локалізації в Україні - бути.
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