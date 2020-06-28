В Ровно сотрудница полиции в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел 26 июня около 23:00. 31-летняя полицейская находилась за рулем автомобиля "Nissan", и сдавая назад, допустила наезд на пешеходов.

В результате ДТП пострадали две жительницы областного центра: у 33-летней женщины медики диагностировали ушибы коленей, а у 28-летней - ушиб спины. В госпитализации женщины не нуждались.

Полицейская по всем внешним признакам находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения и отказалась от прохождения теста на содержание алкоголя. На место происшествия прибыли следователи, работники инспекции по личному составу и руководство полиции.

Материалы по этому делу переданы в Государственное бюро расследований, проводится служебная проверка.

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