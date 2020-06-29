Киев и 12 областей не готовы к смягчению карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации, к традиционным регионам добавились еще два новых.

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Отмечается, что среди "карантинных" областей остаются:

Киев;

Волынская;

Донецкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Ровенская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черниговская области.

Известно, что в Николаевской области смягчат ограничения, так как там значительно улучшилась эпидемиологическая ситуация.

Ранее мы писали, что 13 областей Украины оказались под угрозой ужесточения карантинных ограничений. Там ухудшилась статистика заболеваемости коронавирусом.