Карантин в Украине: сколько областей не ослабят ограничения [ Редактировать ]
Киев и 12 областей не готовы к смягчению карантинных ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По информации, к традиционным регионам добавились еще два новых.
Отмечается, что среди "карантинных" областей остаются:
- Киев;
- Волынская;
- Донецкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черниговская области.
Известно, что в Николаевской области смягчат ограничения, так как там значительно улучшилась эпидемиологическая ситуация.
Ранее мы писали, что 13 областей Украины оказались под угрозой ужесточения карантинных ограничений. Там ухудшилась статистика заболеваемости коронавирусом.
по теме
Коронавирус "сдает позиции" в Украине
Количество новых больных за сутки уменьшилось почти на 300 человек
Коронавирус "захватил" десять украинских регионов
Там сильно превышен уровень заболеваемости на 100 тысяч человек
Карантин в Украине: сколько регионов не готовы смягчать ограничения
В этих областях увеличен показатель заболеваемости
Коронавирус в Киеве: количество инфицированных уменьшилось
Количество инфицированных киевлян составляет почти 5 тысяч человек
Украина вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль
В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй очереди