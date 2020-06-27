13 областей України опинилися під загрозою жорсткого карантину [ Редактировать ]
І знову майже тисяча нових хворих. Коронавірус в Україні не збавляє обертів. Занежудали вже понад 42 тисячі людей. І в МОЗ це пов'язують не з тим, що тестів зараз роблять більше. Кажуть: справа не в дослідженнях, а в недбалості українців.
Послаблення карантину люди сприйняли як закінчення пандемії. А вірус продовжує ширитися і світом, і Україною. І якщо динаміка залишиться високою, карантин повернуть. Адже він давав змогу не виходити за межі 300-400 нових випадків за день.
Поки що під загрозою жорсткого карантину 13 областей. Антилідерами залишаються Львівська, Чернівецька області та столиця. У Київській області обмеження вже посилили - табу на масові заходи, а ресторани й кафе працюватимуть лише до десятої вечора.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Буде відповідне подання від всіх санітарних лікарів областей, і на регіональній комісії вже будуть приймати рішення щодо посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону. Коли ми кажемо про посилення карантинних заходів, то вони достатньо чітко визначені в постанові Кабміну, яка регламентує умови адаптивного карантину - це може стосуватися і роботи міського транспорту, це може стосуватися роботи спортивних закладів, тобто фітнес-центрів і решти спортивних закладів, це може стосуватися дошкільних закладів, тобто дитячих садочків.
по теме
СOVID-19 в Україні б'є чергові антирекорди
За попередню добу в Україні 829 нових інфікувань. Від ускладнень після інфекції померли 23 пацієнти
В Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження
Через велику кількість інфікованих закривають спортивні зали, фітнес-центри та заклади культури
В Україні стрімко росте кількість хворих на COVID-19
Проти злісних порушників карантину будуть вживати заходів - наскільки суворим буде покарання?
В Україні зафіксували новий анти-рекорд захворювань на COVID-19
У МОЗ вчергове закликали українців серйозніше ставитись до ризиків, що несе китайська інфекція
На Закарпатті посилили карантинні обмеження
В області знову закривають дитсадки та зупиняють міжобласне сполучення