І знову майже тисяча нових хворих. Коронавірус в Україні не збавляє обертів. Занежудали вже понад 42 тисячі людей. І в МОЗ це пов'язують не з тим, що тестів зараз роблять більше. Кажуть: справа не в дослідженнях, а в недбалості українців.

Послаблення карантину люди сприйняли як закінчення пандемії. А вірус продовжує ширитися і світом, і Україною. І якщо динаміка залишиться високою, карантин повернуть. Адже він давав змогу не виходити за межі 300-400 нових випадків за день.

Поки що під загрозою жорсткого карантину 13 областей. Антилідерами залишаються Львівська, Чернівецька області та столиця. У Київській області обмеження вже посилили - табу на масові заходи, а ресторани й кафе працюватимуть лише до десятої вечора.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: