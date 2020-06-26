В пятницу, 26 июня, мэр Киева Виталий Кличко назвал условие возвращения к жесткому карантину в городе. Об этом он заявил в ходе брифинга.

Киевская власть будет вынуждена принять такое решение после роста числа зараженных коронавирусом.

Мэр заявил, что, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в ближайшие дни уменьшится, то Киев будет вынужден вернуться к суровым ограничениям. В том числе, в работе общественного транспорта.

Мы, к сожалению, все ближе к такому решению.

Отметим, последние несколько недель в Украине фиксируют антирекорды чуть ли не каждый день.

Напомним, по состоянию на пятницу, 26 июня, в Украине зафиксирован новый антирекорд, количество зараженных за сутки достигло отметки в 1109 человек.