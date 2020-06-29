Горняки из разных регионов Украины собираются проводить бессрочную акцию протеста.

Об этом написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, на пути в столицу находятся рабочие с предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь" и "Селидовуголь".

30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по состоянию на 24 июня 2020 года, составляет 622,5 млн гривен.

Отмечается, что государство задолжало работникам шахт 622,5 миллионов гривен.

Кроме того, шахтеры требуют отставки Андрея Геруса и восстановления работы блоков электростанций, которые переоснастили с антрацитового угля на угли газовой группы.

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