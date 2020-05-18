Полсотни медиков - фельдшеров, медсестер и водителей машин скорой помощи - вышли сегодня на акцию протеста. Люди требуют справедливости, потому что далеко не все получили обещанные 300 %-ные надбавки за работу в условиях пандемии. Медики были вынуждены выезжать без защитных костюмов и использовать просроченные лекарства.

Бывший АТОшник, а теперь - водитель скорой показывает письмо, под которым подписались полусотни человек. В письме - медики решились рассказать - как трудно и опасно им работать во время пандемии.

"Все - водители, фельдшера. Працівники першої подстанции", - показывает письмо водитель скорой Николай Устименко.

"Нам выдают 2 костюма на человека, но, вы понимаете, что некоторые бригады есть, которые возят больше, чем два этих вируса в день, и все равно получается мы одеваем одни и те же костюмы. - рассказывает вышедшая из машины скорой фельдшер Алина Резникова. - И опять же, после этого вируса мы можем поехать на любой другой вызов - на ребенка, на инфаркт, на инсульт, и то есть - все контактные будут".

"Сперва нам же ничего не давали. А сейчас нам выдали одноразовые, и то нам сказали одевать в крайнем случае. Вот они в машинах лежат. А как докажешь, что их нужно надевать?" - говорит водитель скорой Александр Колесниченко.

В предварительном диагнозе, который пишут медики больному, руководство настойчиво не рекомендует писать "КОВИД".

"Вот, смотрите, - показывает фото документа с на экране телефона фельдшер. - Старший врач переделывает сама все. Официально был КОВИД-19, парень вез. Его переделали. Ему запретили отчитываться КОВИД-19. Вот есть снимки".

На вызовы, признаются врачи, им приходилось выезжать даже с просроченными лекарствам. Но после скандала, когда журналисты все это показали, естественно, конечно же, все это поменялось. Нам выдали новые, но предупредили, что как это все закончится, вы опять получите все то же просроченные препараты" - делится врач скорой помощи Марина Сидоренко.

После окончания смены младший медперсонал сам проводит дезинфекцию скорых. При помощи тряпки и ведра.

Самый острый вопрос - выплата надбавок. Обещанные 300 процентов за контакт с больными получили всего пять медиков первой харьковской подстанции. Руководство так и не объяснило - по какому принципу насчитывали надбавки.

"Как можно было коллективу дать - кому-то дать деньги, а кому-то не дать. Ну это неправильно" - на ходу комментирует интерн Анна Чеканова.

"Мы возим больных КОВИД-19. В инфекционку, все машины, все водители скорой помощи ездят туда. Т.е. риск заражения, все мы можем заразиться там. Нам не выплачивают наши деньги" - добавляет водитель скорой помощи Юрий Болховитин.

Те, кто надбавки получил - тоже здесь. Говорят, повезло, что факт общения с подтвержденным случаем - попал к отчетам.

"Честно говоря, тоже, испытывая определенный дискомфорт со стороны коллег - почему я получил, а мы не получили. Тоже мне это кажется несправедливым. Нам не объяснили, где эти деньги, будут они дальше начислены, или не будут они дальше начислены", - говорит Роман доктор скорой помощи.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф объясняет: распределили между медиками более 5-ти миллионов гривен - все, что пришло от Национальной службы здоровья.

Виктор Забашта директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

Кто считает, что эту сумму надо было разделить на всех поровну. Ну тогда знаете, так можно очень долго общаться, а на кого, на тех, кто выезжает, потому что вопросы были и у сотрудников аптечных пунктов, и у диспетчеров, тех, кто уборщицы, они каким-то образом к этому имеют отношение. Взяли данные те, что нам дал лабораторный центр и инфекционная больница, и сравнили, вычислили + 2 комиссии заседали.

Такие объяснения медиков не удовлетворили, свое письмо они понесли в областную администрацию. Там проблему назвали - "искусственно созданной". По официальным данным, надбавки получили 244 сотрудники Центра экстренной медпомощи - это каждый десятый врач скорой.