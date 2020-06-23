Протесты в США: митингующие "напали" на памятник президенту [ Редактировать ]
Участники акции протеста возле Белого Дома пытались свалить монумент бывшему президенту США Эндрю Джексону.
Об этом пишет The Washington Post.
По информации, полиция не допустила совершения противоправных действий и оказала протестующим отпор.
Отмечается, что в результате потасовки с правоохранителями были ранены несколько человек, но памятник остался стоять на месте.
Just steps from the White House in Lafayette Square, protesters threw ropes over a statue of President Andrew Jackson and tried to pull it down. Police officers with riot shields and pepper spray confronted the demonstrators. https://t.co/evmgYAtGod pic.twitter.com/rcES1YbS04— The New York Times (@nytimes) June 23, 2020
Ранее мы писали, что демонстранты начали сносить памятники первооткрывателю Америки. Люди считают, что олицетворяет расизм.
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