Участники акции протеста возле Белого Дома пытались свалить монумент бывшему президенту США Эндрю Джексону.

Об этом пишет The Washington Post.

По информации, полиция не допустила совершения противоправных действий и оказала протестующим отпор.

Отмечается, что в результате потасовки с правоохранителями были ранены несколько человек, но памятник остался стоять на месте.

Just steps from the White House in Lafayette Square, protesters threw ropes over a statue of President Andrew Jackson and tried to pull it down. Police officers with riot shields and pepper spray confronted the demonstrators. https://t.co/evmgYAtGod pic.twitter.com/rcES1YbS04