В Винницкой области, 29 июня, произошла трагедия, во время отдыха 28-летний мужчина на водоеме случайно застрелил своего 23-летнего товарища. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Трагедия произошла во время демонстрации пистолета "STALKER" мужчина по собственной неосторожности выстрелил и травмировал мужчину. Парень умер по дороге в больницу в карете скорой помощи.

Свидетели происшествия сначала давали показания, что потерпевший сам себя смертельно травмировал. Однако, в ходе проведения расследования полицейские установили различия в показаниях и задержали злоумышленника, причастного к смертельному травмированию парня. Им оказался 28-летний местный житель

Правоохранители задержали стрелка, он находится в изоляторе временного содержания.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы по ч.1 ст. 119 УК (убийство по неосторожности).

Напомним, ранее мужчина пытался покончить с собой вспоров себе живот бутылкой.

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