В Днепре, 29 июня, около 10:00, на железнодорожной станции на жилом массиве Тополь, 27-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Орудием расправы над собой стала стеклянная бутылка, которой мужчина вспорол себе живот.Об этом сообщает "Информатор" с места события.

По предварительной информации, на такой поступок он решился из-за долгов.

Бригада скорой помощи, которая оперативно прибыла на место происшествия, стабилизировала состояние пострадавшего.

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Мужчину госпитализировали в первую больницу скорой помощи. У него диагностировали ранение брюшной полости с внутренним кровотечением.

В больнице, в хирургическом отделении, медики в срочном порядке провели операцию мужчине. На данный момент состояние мужчины пока уточняется.

Напомним, ранее в Николаеве трагически погибла жена депутата.

Как мы ранее сообщали, в центре Киева был убит народный депутат - Валерий Давиденко.

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