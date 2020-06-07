В ночь на воскресенье, 7 июня, полицейские в Берлине задержали 93 человека во время столкновений, произошедших после мирной демонстрации против расизма. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Мероприятие завершилось преждевременно из-за большого количества людей. В акции на Александерплац приняли участие 15 тысяч человек, за порядком следили 800 правоохранителей.

После завершения мероприятия там остались несколько сотен человек. По данным полиции, после того, как был задержан мужчина за повреждение служебной машины, из толпы в них и в прохожих вблизи полетели камни и бутылки.

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В результате столкновений 28 полицейских получили легкие ранения, троим из них потребовалась медицинская помощь в лечебных учреждениях. Также был ранен фотограф.

Кроме немецкой столицы, демонстрации против расизма накануне прошли в Кельне, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, Дюссельдорфе и других немецких городах.

Напомним, из-за столкновений в Риме полицейским пришлось применить слезоточивый газ и воду.

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