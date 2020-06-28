В Киеве горят квартиры рядом со взорвавшимся домом (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на ул. Крушельницкой, на Позняках, рядом с взорвавшимся домом горят квартиры. Спустя ровно неделю после взрывал пожар возник в соседнем доме. Об инциденте сообщает "Информатор"
Как сообщает корреспондент "Подробностей", на ул.Крушельницкой загорелся балкон на 12 этаже многоэтажки.
Огонь быстро распространился на верхние этажи, загорелся утеплитель. Из-за этого пошел густой дым. Спасателям удалось все ликвидировать пожар. Обошлось без жертв
Напомним, ранее на Позняках в многоэтажке произошел мощный взрыв газа.
Читайте также, стало известно число жертв взрыва в многоэтажном доме на Позняках.
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