В Киеве на ул. Крушельницкой, на Позняках, рядом с взорвавшимся домом горят квартиры. Спустя ровно неделю после взрывал пожар возник в соседнем доме. Об инциденте сообщает "Информатор"

Как сообщает корреспондент "Подробностей", на ул.Крушельницкой загорелся балкон на 12 этаже многоэтажки.

Огонь быстро распространился на верхние этажи, загорелся утеплитель. Из-за этого пошел густой дым. Спасателям удалось все ликвидировать пожар. Обошлось без жертв

Напомним, ранее на Позняках в многоэтажке произошел мощный взрыв газа.

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