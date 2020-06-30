Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань на своей странице в Facebook.

Пятый Президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал.

"Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать.

Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года.

Уголовное производство, по которому Порошенко ждут в ГБР, начато по заявлению бывшего замглавы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова. Пятого президента Украины обвиняют в попытке захвата государственной власти.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко отдать незаконный приказ, назначив заместителем главы СВР Сергея Семочко. Печерский райсуд Киева назначил избрание меры пресечения экс-президенту на 1 июля.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора закрыл три дела против Порошенко, но ГБР начало расследование из-за создания автокефальной Православной церкви Украины.