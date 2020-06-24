Бывшего президента Украины, главу парламентской фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ГБР.

"Сообщение о вызове. В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753".

Порошенко ждут на допрос 30 июня по адресу: г Киев, ул. Симона Петлюры, д. 15. Явка обязательна.

Данное уголовное производство начато по заявлению бывшего замглавы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова. Пятого президента Украины обвиняют в попытке захвата государственной власти.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко отдать незаконный приказ, назначив заместителем главы СВР Сергея Семочко. Печерский райсуд Киева назначил избрание меры пресечения экс-президенту на 1 июля.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора закрыл три дела против Порошенко, но ГБР начало расследование из-за создания автокефальной Православной церкви Украины.