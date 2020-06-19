Ряд дел против Порошенко закрыли [ Редактировать ]
Офис генпрокурора закрыл три дела против экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова.
На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность ОАСК, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления.
Отмечается, что речь идет о делах касательно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева и назначения членов Высшего совета правосудия.
Венедиктова добавила, что всего против Порошенко возбуждено около 20 уголовных дел.
Сейчас продолжается расследование по десяти производствам относительно Порошенко или его родственников.
Ранее сообщалось, что 18 июня Печерский суд Киева решил отложить дело Петра Порошенко до 1 июля. Экс-президента отпустили под личное обязательство.
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