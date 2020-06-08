В Киеве, вечером 7 июня, прошёл первый в мире вертикальный концерт группы Green Grey по случаю их двадцать восьмого Дня рождения. Об этом сообщает PR agency YULA.

По данным агенства, концерт состоялся в новом для всего мира "вертикальном" формате. Зрители смотрели его из номеров отеля "Bratislava".

Зрительские балконы заняли 7 этажей: с 5 по 11, а сцена располагалась на крыше соседнего здания. В каждом номере находилось не более 4х человек для соблюдения карантинных норм.

фото: yulainfo

При создании сцены были использованы новейшие технологии –3D-мэппинг для лучшей визуализации происходящего на сцене, изображающий стихии – огонь и воду.

фото: yulainfo

Diezel и Мурик пели любимые хиты более полутора часов: "Под дождем", "Солнце и Луна", "Времени нет", "Стереосистема" (исполнена с Артемом Пивоваровым) и многие другие.

Поздравить легендарную группу пришли коллеги по сцене: Вера Брежнева, O.Torvald, Артём Пивоваров, Alina Pash, Фагот из ТНМК, Олег Скрипка, Ярмак, представители прессы и концертной индустрии.

певец Ярмак с семьей/Фото:yulainfo

O.Torvald/ Фото:yulainfo

Как сообщили Diezel и Мурик, сцена, которую собрали на крыше отеля для их вертикального концерта, может функционировать все лето. Таким образом артисты смогут организовать летние концерты с соблюдением всех правил карантинной безопасности.

Ребята, это было очень круто. Концерт был просто на высшем уровне. И он бы не состоялся, если бы не наши друзья: Zinteco (сценическая конструкция), Alight (освещение), ScreenPro (цифровые панели), отель Bratislava, InStream (стрим концерта), Radio Roks, ВМОПВВ "Альтернатива" и YULA Company. Уже совсем скоро мы отправимся во всеукраинский тур и построим такие сцены во многих городах Украины: Днепре, Львове, Харькове и других

Стоит отметить, что компания InStream вела трансляцию концерта, который смотрели зрители по всему миру.

Напомним, ранее Сергей Бабкин и Елена Кравец записали первый дуэтный сингл.

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