Контролюють до закриття. Так званий, законопроєкт "про медіа" може стати загрозою свободі слова. Так вважають в національній спілці журналістів України.

Її очільник Сергій Томіленко запевняє: ухвалити закон в нинішньому вигляді означає віддати важелі впливу на медіа - владі та наближеним до неї. У спілці закликають парламент - відкоригувати регуляторні норми, перш ніж виносити проєкт на голосування.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України: