Загроза свободі слова: Національна спілка журналістів України закликала парламент відхилити законопроект "про медіа" [ Редактировать ]
Контролюють до закриття. Так званий, законопроєкт "про медіа" може стати загрозою свободі слова. Так вважають в національній спілці журналістів України.
Її очільник Сергій Томіленко запевняє: ухвалити закон в нинішньому вигляді означає віддати важелі впливу на медіа - владі та наближеним до неї. У спілці закликають парламент - відкоригувати регуляторні норми, перш ніж виносити проєкт на голосування.
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:
Закликаємо парламент відхилити нинішній законопроєкт про медіа через загрози свободі слова. Хто при владі, той і контролюватиме медіа. А через Нацраду буде блокувати небажану інформацію. Наша пропозиція, якщо вже є наполягання щодо законопроєкту, скерувати його до наших європейських партнерів. Зокрема до Венеціанської комісії.
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