PayPal прекращает внутренние переводы в России [ Редактировать ]
Международная платежная система PayPal с августа отказывается от внутренних переводов в России, сообщает "Коммерсантъ".
На внутренние переводы пришлось только 4% операций в 2019 году, поэтому компания хочет поменять бизнес-модель и развиваться в направлении трансграничных операций. PayPal направила в Центробанк России письмо с изложением своей позиции.
Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России... Мы планируем продолжить свое развитие и рост в России, сфокусировав наши усилия в сфере наших конкурентных преимуществах.
Компания намерена сохранить офис в Москве. Переход на новую бизнес модель запланирован на август.
PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Ее сооснователь - Илон Маск, а в 2002 году компанию купил eBay. Работает более чем в 200 странах мира.
Ранее сообщалось, что система платежей PayPal прекратила работу в аннексированном Крыму.
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