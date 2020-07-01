Капитан "Барселоны" Лионель Месси занимает первое место в рейтинге лучших футболистов по системе "гол+пас", начиная с 2000 года, сообщает Give Me Sport.

Аргентинский нападающий сыграл в 861 матчах в карьере, в которых забил 699 мячей и отдал 315 голевых передач. В среднем за игру Месси забивает 1,17 голов. Всего по системе "гол+пас" у футболиста каталонского клуба 1 014 очков.

Второе место занимает форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду с 985 балами. В 1 004 играх он забил 727 голов и отдал 254 результативные передачи.

На третьей строчке располагается нападающий "Милана" Златан Ибрагимович - 717 очков в 860 матчах. Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, забил 521 мяч и отдал 196 голевых передач.

Также в "пятерку" лучших футболистов с 2000 года попали уругваец Луис Суарес с 714 очками (459 голов и 255 передач в 713 играх) и немец Роберт Левандовски с 600 баллами (466 голов и 134 передачи в 698 играх).

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