Футболист Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч". Теперь Месси является самым титулованным обладателем награды.

Пять раз "Золотой мяч" доставался португальском нападающему Криштиану Роналду.

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Предыдущим обладателем "Золотого мяча" был полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

Раньше сообщалось о том, что Месси установил исторический рекорд. А также Ибрагимович стал совладельцем знаменитого европейского клуба.