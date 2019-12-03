Месси в шестой раз получил "Золотой мяч" [ Редактировать ]
Футболист Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч". Теперь Месси является самым титулованным обладателем награды.
Пять раз "Золотой мяч" доставался португальском нападающему Криштиану Роналду.
Предыдущим обладателем "Золотого мяча" был полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.
Раньше сообщалось о том, что Месси установил исторический рекорд. А также Ибрагимович стал совладельцем знаменитого европейского клуба.
по теме
Украинскую атлетку дисквалифицировали и отобрали все награды
Ольге Корсун запрещено брать любое участие в соревнованиях
Феноменальный удар Свитолиной стал лучшим в октябре (видео)
Свитолина стала автором лучшего удара
Украинку признани лучшей молодой легкоатлеткой планеты
Украинскую спортсменку Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой планеты
Украинский спортсмен стал чемпионом мира по кикбоксингу
Украинский кикбоксер Роман Крыкля стал чемпионом мира по версии кикбоксинга One Championship
Роналду прокомментировал свою свадьбу
Знаменитый футболист впервые отреагировал на слухи о своей женитьбе