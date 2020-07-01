Украина погасила все долги перед шахтерами государственных шахт. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По его словам, впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами.

Читайте также В Польше шахтеры остались без работы: известны причины

"Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт. Почти 40 тысяч работников получили надлежащую зарплату", - сказал премьер.

Ранее сообщалось, что под Офисом президента протестуют шахтеры.