Под Офисом президента протестуют шахтеры [ Редактировать ]
В среду, 1 июля, под Офисом президента в Киеве второй день протестуют шахтеры. Трансляцию бессрочной акции ведет глава Независимого профсоюза горняков, депутат Михаил Волынец в Facebook.
Горняки требуют, чтобы к ним вышел президент, держа в руках флаги профсоюза и стуча касками.
Шахтеры принесли на акцию плакаты с призывом в адрес чиновников "выполнить обещания президента" и обеспечить энергетическую независимость страны.
Накануне горняки начали бессрочную акцию с требованием погасить долги по зарплате, запретить импорт газового угля, рассчитаться с долгами за поставленную продукцию.
Ранее мы писали о том, что у Зеленского дали ответ вышедшим на улицы шахтерам.
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