В среду, 1 июля, под Офисом президента в Киеве второй день протестуют шахтеры. Трансляцию бессрочной акции ведет глава Независимого профсоюза горняков, депутат Михаил Волынец в Facebook.

Горняки требуют, чтобы к ним вышел президент, держа в руках флаги профсоюза и стуча касками.

Шахтеры принесли на акцию плакаты с призывом в адрес чиновников "выполнить обещания президента" и обеспечить энергетическую независимость страны.

Накануне горняки начали бессрочную акцию с требованием погасить долги по зарплате, запретить импорт газового угля, рассчитаться с долгами за поставленную продукцию.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского дали ответ вышедшим на улицы шахтерам.