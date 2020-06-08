В Польше шахтеры остались без работы: известны причины [ Редактировать ]
В польском регионе Силезия на три недели закрываются 12 шахт из-за вспышки коронавируса. Об этом 8 июня заявил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин, передает правительственный портал.
фото: pixabay
По данным агентство РАР 676 человек заболели коронавирусом именно в Силезию. Большинство заболевших – шахтеры и члены их семей.Стоит отметить , что за 6–7 июня в Польше выявлен 1151 новый случай COVID-19.
Как заявил вице-премьер-министр Польши, руководству угольных предприятий было приказано - усилить меры безопасности, в частности обеспечить температурный скрининг рабочих, но все же вспышки избежать не удалось.
фото: pixabay
По данным представителей министерства здравоохранения - большинство шахтеров переносят заболевание в легкой форме, а в регионе Силезия начато массовое тестирование.
Напомним, что с начала эпидемии в Польше заболело 26 780 человек, 1161 скончался.
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