В польском регионе Силезия на три недели закрываются 12 шахт из-за вспышки коронавируса. Об этом 8 июня заявил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин, передает правительственный портал.

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По данным агентство РАР 676 человек заболели коронавирусом именно в Силезию. Большинство заболевших – шахтеры и члены их семей.Стоит отметить , что за 6–7 июня в Польше выявлен 1151 новый случай COVID-19.

Как заявил вице-премьер-министр Польши, руководству угольных предприятий было приказано - усилить меры безопасности, в частности обеспечить температурный скрининг рабочих, но все же вспышки избежать не удалось.

фото: pixabay

По данным представителей министерства здравоохранения - большинство шахтеров переносят заболевание в легкой форме, а в регионе Силезия начато массовое тестирование.

Напомним, что с начала эпидемии в Польше заболело 26 780 человек, 1161 скончался.

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