Во вторник, 30 июня, начался бессрочный протест шахтеров. В связи с этим, с ними встретилась заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, сообщает пресс-служба ведомства.

Работники госшахт требуют погасить 1,2 млрд долгов по зарплате, а также выполнить ряд других требований. У президента утверждают, что долги должны быть уже погашены.

На сегодня та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок.

Ковалив отметила, что по заданию президента осуществляется постоянный мониторинг ситуации в угольной отрасли для оперативного реагирования на возникающие проблемы. В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которого 26 июня Кабмин принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по зарплате работникам всех госшахт. По ее словам, была задержка только с одной шахтой, которая получит средства 30 июня.

Замглавы Офиса президента указала, что Владимир Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате зарплаты шахтерам, а также по восстановлению нормальной работы шахт и наращиванию экспорта электроэнергии.

Среди вопросов, которые также обсуждались на встрече, - погашение задолженности за отгруженный уголь, перспективы шахтерских городков.

Ковалив отметила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода поэтому их решение требует определенного времени.

Она призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем. Она заверила, что Офис президента будет максимально этому способствовать.

Отмечается, что во встрече приняли участие представители шахтерских организаций, в частности, председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец.

Среди участников акции шахтеры "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

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