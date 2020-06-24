На западе Украины затопило больницу [ Редактировать ]
Из-за непогоды в городе Галич Ивано-Франковской области затопило районную больницу. Сейчас там проводят эвакуацию больных, однако есть определенные сложности.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
По словам главы Кабмина, который проинспектировал равнинную часть региона, ситуация критическая.
"Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", - написал премьер.
Ранее сообщалось, что Украина страдает от масштабных наводнений. В среду, 24 июня, премьер министр Денис Шмигаль вылетел в Ивано-Франковскую область из-за последствий непогоды в области.
Также мы писали о том, что в Украине готовят больницы к новой волне из-за COVID-19.
по теме
COVID-19 в Україні: кількість нових випадків зменшується
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується третій день поспіль. Втім, показники усе одно високі: 680 нових заражень за добу
Україна потерпає від масштабних повеней: рівень води зростає погодинно
120 населених пунктів в Україні знеструмлені через негоду, ще 187 - підтоплені. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема постраждали Івано-Франківська, Сумська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області
Україна потерпає від масштабних повеней
120 населених пунктів в Україні знеструмлені через негоду, ще 187 - підтоплені
Дотримання карантину: в Україні проводять масові ревізії ресторанів та транспорту
Зупинити пандемію та не запроваджувати суворий карантин можна лише за умови дотримання санітарних вимог. У МОЗ укотре нагадали про обов'язковий масковий режим, дистанцію та антисептики
Головний медик країни проінспектував Львівську область
Літом вже не до масок. Якщо ще місяць тому на вулицях Львова рідко можна було побачити людину без маски, нині - містяни масово відмовляються носити засоби захисту