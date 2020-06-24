Из-за непогоды в городе Галич Ивано-Франковской области затопило районную больницу. Сейчас там проводят эвакуацию больных, однако есть определенные сложности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

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По словам главы Кабмина, который проинспектировал равнинную часть региона, ситуация критическая.

"Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", - написал премьер.

Ранее сообщалось, что Украина страдает от масштабных наводнений. В среду, 24 июня, премьер министр Денис Шмигаль вылетел в Ивано-Франковскую область из-за последствий непогоды в области.

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